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Ekonomi

Patates ithalatına gözetim uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:07:15 -
Patates ithalatına gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - Patates ithalatına 31 Aralık'a kadar gözetim uygulaması getirildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, CIF kıymeti ton başına 500 doların altında olan patates ithalatında, 31 Aralık'a kadar gözetim uygulaması yapılacak.

Öte yandan dezenfektan tipi eşyanın tarife sınıflandırılmasında uygulamanın daha sağlıklı olması açısından yapılan düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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