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Gündem Pastırma sıcakları ne demek, ne zaman başlar?
Gündem

Pastırma sıcakları ne demek, ne zaman başlar?

Pastırma sıcakları ya da diğer adıyla pastırma yazı havanın birdenbire sıcaklığının arttırmasıyla ortaya çıkar. Sonbahar aylarının bitimine yaklaşıyor olmamıza rağmen pastırma sıcakları ne zaman başlar? Pastırma sıcakları ne demek?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:18:00 -
Pastırma sıcakları ne demek, ne zaman başlar?

Mevsim normallerine göre hava sıcaklıklarının daha yüksek seviyelerde olması; gündüzleri güneşli olurken geceleri açık ve ayazlı günler için belirtilen pastırma sıcakları yılda birkaç defa görülür. Genellikle Kasım ayında görülen pastırma yazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Pastırma sıcakları ne zaman başlar?

Ekim ayı sonu ile kasım ayının ikinci haftası arasında oluşan sıcak hava dalgasının etkili olduğu Pastırma yazı, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde olduğu gündüzleri güneşliyken geceleri açık ve ayazlı günler için kullanılır.

Pastırma yazı ne demek?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsiz bir duruma gelerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu meydana gelir. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleri olmasıdır. Havanın dikey hareketi önlenir. Alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. havanın puslu olmasına neden olur.

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