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Dünya Paşinyan'ın Türkiye çıkışı dünyayı şaşırttı!
Dünya

Paşinyan'ın Türkiye çıkışı dünyayı şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 09:51:00 -
Paşinyan'ın Türkiye çıkışı dünyayı şaşırttı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkiler hakkındaki açıklamaları dünyanın gündemine oturdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki savaşlardan sonra Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

Başbakan Paşinyan, Türkiye ile normalleşmenin bölgesel barış ve kalkınma açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Paşinyan, kara sınırlarının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda Türkiye ile yapılan anlaşmanın yakın zamanda hayata geçmesini umuyor.

"Türkiye ile diyalog halindeyiz." diyen Paşinyan, şunları kaydetti:

En azından geçmişte bu kadar aktif bir diyaloğumuz yoktu. Yine de diplomatik ilişki kurma konusunda hâlâ bir başarımız yok.
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Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, Güney Kafkasya'nın barışçıl, gelişen ve güvenli bir çevreye yönelik stratejik vizyonu açısından son derece önemli bir faktör.

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