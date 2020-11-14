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Dünya Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı
Dünya

Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı

Azerbaycan ordusunun başarısı karşısında hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'ı vermek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendisine istifa çağrısı yapanların arasında bulunan eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan'ı suikast girişimiyle tutuklattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:53:00 -
Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı

Ermenistan’ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı.

Paşinyan'ya istifa çağrısı

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde “hain” olarak nitelendirilmişti. Anlaşma sonrası 17 siyasi parti sokağa çıkarak anlaşmadan sorumlu tuttukları Paşinyan’ın istifasını istemişti.

Paşinyan karşıtı protestolara katılan eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan, Paşinyan’a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı. Vanetsyan’ın avukatı Lusine Sahakyan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından Vanetsyan’ın gözaltına alındığını belirtti.

Paşinyan muhelifleri tutuklatıyor

Avukat Sahakyan, Vanetsyan’ın Paşinyan’a suikast girişimi ile suçlandığını ve akşam saatlerinde belirlenecek olan duruşma tarihine kadar tutuklandığını duyurdu. Sahakyan, Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi temsilcisi İşkhan Sağatlıyan dahil toplam 10 siyasi parti temsilcisinin de tutuklandığını belirtti.

Sahakyan, Vanetsyan haricinde tutuklanan siyasi parti temsilcilerinin yasa dışı protestolar düzenleme ve hükümeti devirmeye yönelik girişimler nedeniyle tutuklandığını ifade etti.

Ermenistan siyaseti karıştı

Vanetsyan, Tsarukyan ve Sağatlıyan 10 Kasım tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, Paşinyan’a gece yarısına kadar süre vermiş ve istifa etmemesi durumunda protestolara devam edeceklerini belirtmişlerdi. Muhalefet, Paşinyan’ın istifa etmemesi durumunda geçici hükümet kurma girişimlerinde bulunacaklarını duyurmuştu.

Vanetsyan, ayrıca 10 Kasım tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ülkedeki siyasi gerilimden çıkış için rapor sunmuştu.

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