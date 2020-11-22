Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan karşısındaki hezimeti dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonla karşılık vermişti. Operasyon çerçevesinde 27 senedir işgal altında olan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes anlaşmasını imzalamak durumunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Bu gelişmeden sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.

Paşinyan'dan Rusya'ya sert tepki

Paşinyan, Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" ifadelerini kullandı.