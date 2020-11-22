  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın
Dünya

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan gelen "İstifa et" çağrılarına sert tepki göstererek "Kolaysa gelin, Türklerle siz savaşın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:13:00 -
Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan karşısındaki hezimeti dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonla karşılık vermişti. Operasyon çerçevesinde 27 senedir işgal altında olan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes anlaşmasını imzalamak durumunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Bu gelişmeden sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.

Paşinyan'dan Rusya'ya sert tepki

Paşinyan, Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap

AK Parti il kongrelerinde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arı..
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB’nin ekon..
AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
Siyaset

AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı

Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 'Yeni dönemin siyasal kodları' başlıklı yazısında Türkiye'deki siyasi iklimi ve son anket s..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay