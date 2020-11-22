Paşinyan'dan Putin'e flaş çağrı: Şu anki vaziyet dünden daha zor

Savaştan önce Ermenistan’ın kontrolündeki yerleşim alanlarına, Azerbaycan askerlerinin imzalanan barış anlaşması gereğince girmeye başlamasından bir gün sonra, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı bir açıklamayla, Rusya ile daha ileri düzeyde askeri iş birliği sağlanmasına yönelik çağrıda bulundu.

Paşinyan'ın basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Rusya ile halihazırdaki iş birliğimizi sadece güvenlik değil aynı zamanda askeri ve teknik hususlarda da sağlamlaştırabileceğimizi umuyoruz.”

“Savaştan önce de geçirdiğimiz günler tabi ki zordu ama şu anki vaziyet dünden de zor”

Görüşme yapıldı

Azerbaycan askerlerinin Karabağ’da anlaşma ile kazandıkları bölgelere girmeye başlamaların ertesi günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ermenistan'ın başkenti Erivan’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 9 Kasım’da imzalanan, Rusya’nın hazırladığı barış anlaşmasına göre, 90’lı yıllardan bu yana Ermenilerin işgali altında bulunan üç bölgenin kontrolü tekrar Azerbaycan'a verildi.

Anlaşma gereği, Dağlık Karabağ’a 2000 civarı Rus barış gücü askeri konuşlandırıldı.

Aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da bulunduğu geniş heyetle birlikte Erivan’da temaslarda bulunan Şoygu, cumartesi günü yaptığı açıklamada “bizim için ana mesele kan akmasını engellemektir” dedi.

Bu ayın başlarında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde Azerbaycan, Ermenistan kontrolü altındaki Karabağ’ın tarihi Şuşa şehri dahil büyük bir bölümünü geri aldı.

Bazı muhalefet figürleri, aşağılayıcı olarak tanımladıkları anlaşma maddelerine imza attığı için Paşinyan’ı vatan haini ilan etti. Savaşın ardından savunma ve dışişleri bakanlarını görevden alan Paşinyan, koltuğunu terk etmesine yönelik çağrıları reddederek görevine devam edeceğini açıkladı.

Ermeni polisinin basına verdiği bilgilere göre, Paşinyan’ın istifasını talep eden göstericilerden, cuma günü insan zinciri oluşturarak Erivan’daki ana yolları trafiğe kapatanların onlarcası gözaltına alındı.

Mepanews