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Dünya Paşinyan'dan "Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istiyoruz" açıklaması
Dünya

Paşinyan'dan "Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istiyoruz" açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:17:00 -
Paşinyan'dan "Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istiyoruz" açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi için "müzakerelere hazırız." açıklamasını yaptı.

Sputnik'in internet sayfasındaki habere göre Paşinyan, "Hükümetimizin hedefi, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak." dedi.

"Demir yolu için anlaşma imzalanmalı"

Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın imzalanması gerektiğini de söyledi.

Karabağ'da açılması planlanan demiryolunun da yasal olarak kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Ermenistan Başbakanı, Bakü'den olumlu yanıt gelmesi halinde karayollarında yenileme ve inşa çalışmaları için hazır olduklarını da kaydetti.

Müzakereler 24 şubat'ta

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşeceğini hatırlattı.

"Bu görüşmede, özel temsilciler arasında devlet sınırının açılmasına ve diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik kapsamlı müzakerelere başlanacağını umuyoruz. Ankara'dan olumlu sinyaller alıyoruz." dedi.

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