Paşinyan’da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson’ın şarkısına eşlik etti
ABD-İsrail terör ittifakının İran’a saldırılarının başladığı ilk günlerde mısır ve hamur yerken paylaşımlar yaparak tepki çeken Paşinyan, komşusu yanarken saçlarını taramaya devam ediyor. Paşinyan bu kez İran’a bombaların yağdığı dakikalarda sahneye çıkıp bateri çalarak Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına ritim tuttu. Önceki gün eşi tarafından da terk edilen Paşinyan’ın kayışı tamamen kopardığı anlar hem Ermeni basınında hem de dünya basınında eleştirilerin hedefi oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın komşusuna bombalar yağarken sosyal medya hesabından devam eden paylaşımları “Kayışı tamamen koparmış” yorumlarına neden oldu.
İran’a ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde komşusu yanarken mısır ve hamur yediği anları paylaşarak tepkileri üzerine çeken Paşinyan bu kez Gürcistan'ı ziyaret ederek bir mekanda sahneye çıkıp bateri çaldı. Sınır komşusu İran'da son 1 hafta bin 300 insan ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybederken Paşinyan'ın bu hareketi Ermeni sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.
HEM UYGUNSUZ HEM AŞIRI CİDDİYETSİZ
Hafta başında gün 30 yıllık eşi tarafından terk edilen Paşinyan, Gürcistan'a 3–4 Mart 2026’da iki günlük ziyaret gerçekleştirdi. Paşinyan, resmi görüşmeler başlamadan önce Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde akşam yemeği için bir mekana gitti. Sahneye çıkarak bateriye geçen Paşinyan, Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına ritim tuttu. Kendisine sahnede Gürcistan’ın 2025 Eurovision temsilcisi Mariam Shengelia da eşlik etti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca hem Ermeni basınında hem de sosyal medyada tartışma yarattı. Sınır komşusu İran yanarken Paşinyan'ın bu hareketi hem uygunsuz hem de aşırı ciddiyetsiz bulundu.
