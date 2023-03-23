Paşinyan sonunda pes etti: Anlaşmayı imzalayacağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacağını duyuran Paşinyan, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacak ve bu anlaşma en üst düzeyde kabul edilen ortak resmi açıklamalara dayanacaktır. Yeni bir gerginlik olmayacak! Uluslararası toplum, bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir" ifadelerini kullandı.