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Pasinler Zaferine coşkulu kutlama

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri olan 1048 Pasinler Savaşı, bu yıl çeşitli etkinlerle kutlanacak. 18 Eylül Salı günü yapılacak olan Pasinler Zaferi'nin 970. Yıl Kutlamalarında Türk Yıldızları Solo Türk de gösteri yapacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
Pasinler Zaferine coşkulu kutlama

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri olan 1048 Pasinler Savaşı, bu yılda çeşitli etkinlerle kutlanacak. 18 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan Pasinler Zaferi'nin 970. Yıl Kutlamalarında Türk Yıldızları Solo Türk de gösteri düzenleyecek.

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında yapılan 1048 Pasinler Savaşı'nı Selçuklular kazanmış ve Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişlerdi. Pasinler Zaferi ile cesaretlenen Türkler, daha sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesini kazanmıştı. Pasinler Savaşı'nın Anadolu'nun yurt edinilmesinde ilk adım olması nedeniyle bu önemli zaferin yıl dönümü programı bu yıl çok daha farklı etkinliklerle kutlanacak.

18 Eylül salı günü yapılacak olan Pasinler Zaferi etkinlikleri hakkında bilgi veren Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, 970. Yıl Kutlamalarının saat 10.30'da Pasinler Zafer Alanı’nda başlayacağını söyledi. Kutlamalara mehteranla kortej yürüyüşüyle başlanacağını belirten Başkan Sertoğlu, protokol konuşmalarının ardından, halk oyunları gösterilerinin yapılacağını kaydetti. Başkan Sertoğlu," Geleneksel spor gösterileri yapılacak, Pasinler Savaşı canlandırılacak. Yer okçuları, atlı okçular, atlı akrobasi, savaş sanatları gösterileri, Kök Börü oyunu, cirit gösterisi, Türk Dünyası Müzik Topluluğu gösterisi, Solo Türk gösterisi, çevgen oyunu ve Türk halk müziği konseri verilecek. Bu önemli gün için Pasinler yeni yaptığımız Pasinler Zafer Alanı hazırlanıyor. Tüm hazırlıklarımız Büyükşehir Belediyemiz ve Erzurum Valiliğimizin katkılarıyla devam ediyor. Bu etkinliklere gerek yurt içinde ve yurt dışındaki tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
  1. Erzurum
  2. 1048 Pasinler Savaşı
  3. Büyük Selçuklu Devleti
  4. kutlama

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