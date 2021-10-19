Pasifik'te nükleer gerilim: AUKUS ülkelerine sert uyarı!

Yeni Akit/Ankara

ABD, İngiltere ve Avustralya’nın nükleer denizaltıların Avustralya’ya verilmesini öngören AUKUS adlı yeni güvenlik işbirliği teşkilatı, Pasifik Okyanusu ölçeğinde süper güçler arasında mevcut nükleer gerilimi artırdı. Çin ve Rusya ard arda yaptıkları açıklamalarla AUKUS ülkelerini nükleer silahsızlanma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian; ABD, İngiltere ve Avustralya’nın nükleer silahsızlanma konusunda sorumluluklarını yerine getirip bölgedeki barış ile istikrarı korumasını umduklarını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov İngiltere’nin Rusya’daki Büyükelçisi’yle yaptığı görüşmede ABD, İngiltere ve Avustralya’nın AUKUS adı altında kurduğu yeni güvenlik işbirliğinin, uluslararası güvenlik ile istikrara fayda getirmeyeceğini ve kitle imha silahlarını sınırlama çalışmaları için zorluk yaratacağını ifade etti. Ryabkov, söz konusu üç ülkenin nükleer silahsızlanma taahhütlerine bağlı kalmasını istediklerini de söyledi.

Çin: Bu, bölgede silahlanma yarışı ve askeri çatışmalara sebep olabilir

Sözcü Zhao bugün Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında, “Rusya’nın görüşüne katılıyoruz. ABD, İngiltere ve Avustralya’nın AUKUS çatısı altındaki işbirliği ve nükleer denizaltı anlaşması ciddi olumsuz etkiler yaratacak. Birinci olarak, siyasi ideoloji zemininde kurulan yeni askeri ittifak bölgedeki gerginliği yükseltecek. İkinci olarak, AUKUS’un kurulması nedeniyle bölgedeki bazı ülkeler askeri güçlerini artırmaya, özellikle nükleer silah geliştirmeye çalışacak. Bu, bölgede silahlanma yarışı ve askeri çatışmalara sebep olabilir. Üçüncü olarak, nükleer denizaltı işbirliği, nükleer silahların yayılma riskini arttıracaktır ve bu nedenle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) aykırıdır.” ifadelerini kullandı. Zhao açıklamasında, “ABD ve İngiltere bir yandan nükleer silah geliştirdikleri için bazı ülkelere yaptırım uyguluyor, diğer yandan da nükleer silahı olmayan ülkelere nükleer silahların yapılmasında kullanılan uranyum transfer ediyor. Bu tam anlamıyla çifte standartlı bir girişimdir ve uluslararası nükleer sorunların siyasi çözümüne olumsuz etkiler getirecektir.” diye konuştu.