Pasifik GYO halka açılıyor

GYO’nun halka arz büyüklüğü 1.1 milyar TL olarak açıklandı. Talep toplama tarihi ise 9-10 Aralık olarak ilan edildi. Halka arz edilecek 67.5 milyon TL tutarında nominal payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar için tahsis edildi.

Olumlu dönüşler geldi

Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. Erdoğan, bireylere hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunduklarını kaydetti. Pasifik GYO’nun portföy yapısıyla pek çok şirketten ayrıştığına dikkat çeken Fatih Erdoğan, şöyle devam etti: “Aslına bakarsanız tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje var. Bu projeler Merkez Ankara ve Next Level İstanbul’dan oluşuyor. Merkez Ankara, Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra satış rekorları kırıyor. Next Level İstanbul ise şehrin tam kalbinde, Levent’in Etiler girişinde. Kazanç potansiyeli yüksek olan projelerimiz, gayrimenkul yatırımcıların ilgilerini çekiyor. Biz de Pasifik GYO’yu halka açarak yatırımcıları bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskontoyla ortak etmek istiyoruz.” “Gelecek dönemde özellikle İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Biz işimizi çok iyi yapan bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Dolayısıyla böylesi potansiyel sunan bir GYO’ya gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin birlikte yükseldiği bir dönemde yatırım yapmanın gerek bireylere gerekse kurumlara hem kısa hem de orta ve uzun vadede çok önemli bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.” Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yaklaşımlarının farklı olduğunu anlatan Erdoğan, “Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince yüksek katma değer oluşturmak. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iş kazançlı bir iş. Ve biz, ortaklarımızın da bu kazançtan pay almalarını istiyoruz” dedi.

Önemli imkan

Önümüzdeki dönemde daha çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini aktaran Erdoğan, “Herkes gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Ancak küçük birikimlerle GYO hissesi alarak en değerli projelere yatırım yapmak mümkün. Böylece küçük yatırımcı hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım yapabilir. Hem yatırımcı sektördeki yüksek kazanç potansiyelinden yararlanır hem de GYO’lar krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder” diye konuştu.