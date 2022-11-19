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Gündem Pascal Nouma'dan skandal hareket! Yuh artık
Gündem

Pascal Nouma'dan skandal hareket! Yuh artık

Eski futbolcu Pascal Nouma, rol aldığı "Aşkın Saati: 1903" filminin setinde kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapması üzerine hayranını dövüp parmağını kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:05:00 -
Pascal Nouma'dan skandal hareket! Yuh artık

Eski futbolcu Pascal Nouma, rol aldığı "Aşkın Saati: 1903" filminin setinde kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapması üzerine hayranını dövüp parmağını kırdı.

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.

Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı. Bunu gören Pascal Nouma sinirlendi ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti. Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

 

 

 

 

 

 

 

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