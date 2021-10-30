  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Paşa, yeni hocasıyla Malatya’yı devirdi
Spor

Paşa, yeni hocasıyla Malatya’yı devirdi

Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkan Kasımpaşa, 11. hafta müsabakasında Sumudica ile 2'de 2 yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:35:00 -
Paşa, yeni hocasıyla Malatya’yı devirdi

Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkan Kasımpaşa, 11. hafta müsabakasında Sumudica ile 2'de 2 yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sadiku ve 73'te Umut Bozok kaydetti.

Böylelikle Süper Lig'de 8 maç aradan sonra ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk müsabakada galibiyet özlemine son verdi.

Marius Sumudica ile 2'de 2 yaparak Kasımpaşa deplasmanına gelen konuk Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Rumen çalıştırıcı yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçla 9'a çıkaran Kasımpaşa, maç fazlası ve averajla 16. sıraya yerleşti. İstanbul'dan eli boş dönen Yeni Malatyaspor da 12 puan ve averajla 13. sırada konumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Taksim'de AKM açılışının gerçekleştirilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AVM y..
Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler
Gündem

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

ABD'nin Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma teklifine karşı çıkan lobilere son olarak Hindistan da eklendi.
Bu fotoğraf dünyanın gündemine oturdu! Annesini bırakmayan maymun acı sondan kaçamadı
Yaşam

Bu fotoğraf dünyanın gündemine oturdu! Annesini bırakmayan maymun acı sondan kaçamadı

Chipata'da vahşi doğa fotoğrafçısı Shafeeq Mulla tarafından kaydedilen fotoğrafta, leoparın ağzındaki annesine sımsıkı sarılan maymunun görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay