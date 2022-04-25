Pas lekesi nasıl çıkarılır? Pas lekesini ne çıkarır? Pratik yöntemler

Pas Lekesi Neden Olur?

Pas lekesi su ile demirin teması sonucu demirin oksitlenmesi ile oluşan bir lekedir. En zorlu lekelerden birisi olarak bilinir. Üstelik bu leke musluklarda, fayanslarda, kıyafetlerde, evdeki beyaz eşyalar ya da küçük ev aletlerinde görülebilen çok yaygın bir lekedir. Ancak korkmayın bu lekeden kurtulmak mümkün. Değişik zeminlerdeki pas lekesi nasıl çıkar kısaca bahsedelim.

Beyaz Eşyalardaki Pas Lekesi

Evdeki beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri su ile yakın temas halindedir. Bu da pas lekesine davetiye çıkarır. İçinde su duran ütülerde oluşan pas lekesi için ütünüze beyaz sirke koyun ve çalıştırın. Sonrasında deliklerden kirli su akacaktır. Ütü içi, delikleri ve yüzeyi temizlenecektir.

Diğer bir yöntem ise limon tuzudur. Paslı yere limon tuzu dökün ve üstüne kaynar su ekleyin. Biraz bekledikten sonra durulayın.

Banyolardaki Pas Lekesi

Fayanstan pas lekesi çıkarma yöntemlerinden en etkilisi limon suyudur. İçindeki asit lekeyi yumuşatır ve söker. Limon suyu işe yaramadıysa fayansa diş macunu döküp sert bir fırça ile ovalamalısınız.

Eğer banyodaki paslı alan çok fazla ise bu yöntemler zorlu olabilir. Bu durumda marketlerde satılan pas sökücü kimyasallara başvurabilirsiniz. Ancak vaktiniz varsa doğal yöntemlerle hem fayanslarınızı hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kumaştaki Pas Lekelerine Çözüm

Günlük hayatta iş yaparken ve hatta park bahçelerde dolaşırken üstünüze pas lekesi bulaşabilir. En kısa sürede müdahale etmek işe yarayacaktır. Lekeye limon veya beyaz sirke sürerek bekletin. Bekledikçe pas lekesinin açıldığını fark edersiniz.

Lekeyi çitilemeyin ya da ovalamayın, aksi takdirde leke dağılacaktır. Bunun yerine üstünden bir bez ile bastırarak fazla suyunu alın. Kıyafeti güneşte kurutun ve daha sonra makinede yıkayın. Böylece leke çıkacaktır.

Kıyafetten pas lekesi çıkarma yöntemi halı gibi ürünler için de geçerlidir. Tüm tekstil ürünlerinde limon ya da beyaz sirke işe yarayacaktır. Bu şekilde pas lekelerinden kolayca kurtulacaksınız.

Halıdan Pas Lekesini Ne Çıkarır?

Halıdan pas lekesini ne çıkarır sorusu için ilk olarak kumaşın kalitesi önemlidir. Kuru pas için, bir bıçak ile paslı alanı hafifçe ovabilirsiniz. Ardından halının kirli kısmı üzerinde, nemli bir sünger üzerinde nazikçe bastırarak bulaşık deterjanı küçük bir miktar koyup 5 dakika bekletmeniz gerekir. Eğer bastırdığınız havlu veya sünger paslıysa ıslatmaya devam etmeli ve gerekirse deterjan eklemelisiniz. Bu açıdan pas hala temizlenmemişse bir sonraki adıma geçmeniz gerekir. Bu adımda limon suyunu paslı bölgenin üzerine dökmelisiniz. Sonrasında birkaç saat bekleyin ve ardından nemli bir bezle silin. Bu sayede halıdan pas lekesini çıkarabilirsiniz.

Pas Lekesi Çıkartırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pas, çıkarılması çok zor bir leke olduğu için insanlar genellikle kıyafetlerini çöpe atarlar. Ancak pas lekesini ne çıkarır sorusunun cevabı ile eşyaların çöpe atılmasına gerek kalmaz. Bu açıdan paslı eşyaların temizlenmesi için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunlardan ilki etiket üzerinde açıklamadır. Etiket üzerindeki talimatları dikkatlice okumadan paslanan eşyayı makineye atmamanız gerekir. Alternatif işlem uygulandıktan sonra giysi üzerindeki talimatlara göre işlem gerçekleştirmeniz daha uygundur. Eğer ürün yanlış sıcaklıkta atılırsa, pas lekelerini çıkarmaktan ziyade giysilere zarar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra pas lekeleri üzerinde asla ağartıcı içeren temizleyiciler kullanmamanız önemlidir. Yüzeyi ağırlaştıracağı ve rengini bozacağı için pas lekelerinde ağartıcı kullanılmamalıdır. Bunun yerine çok amaçlı temizleyici kullanarak paslı lekelerden kurtulabilirsiniz.