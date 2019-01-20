Partnerlere yakın markaj

2019’u, ‘Ekonomimize Global Nefes’ sloganı ile İhracat Yılı ilan eden İTO, hedef büyüttü. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ise şu başlıklar atında toplandı:

-Tedarikçi Günleri kapsamlı ve yaygın hale getirilecek.

-Türk girişimcilerin dış pazarlara açılmasına yönelik ulusal ve uluslararası destekler için Girişimci Günleri düzenlenecek.

-Yerli ve yabancı ana sanayicilerin satın alma bölümlerine doğrudan özel olarak, teknik talep eşleştirme organizasyonları yapılacak.

-Ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarda sektörlerin tüm paydaşlarının katılacağı konsept seminerler yapılacak.

Öncelik Afrika’ya açılım

2019’u, aynı zamanda ‘Afrika Açılım Yılı’ olarak ilan eden İTO, bu yıl içinde Etiyopya’da Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirecek. Etiyopya’dan sonra Gana, Nijerya ve Kenya’da Türk ürünleri fuarları da ajandada yer alan organizasyonlar arasında bulunuyor.

Binlerce şirkete fırsat

İTO, firmaları 2019’da, 14 ülkede 30’dan fazla fuara taşıyacak. Yaklaşık 1000 firmamızın katılacağı bu fuarlarda, 20 bin metrekarelik alanda Türk ürünleri sergilenecek. B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracata değer katılacak.

İnşaatta atak yılı

İnşaat, emlak, yapı ve gayrimenkul firmalarının faaliyet ve hizmetlerini 4 ülkede organize edilecek toplam 7 fuara taşımayı planlayan Oda, Almanya-Münih’te yapılacak BAU ve BAUMA, Rusya-Moskova’da düzenlenecek BAUMA CCT, Düsseldorf’ta düzenlenecek EVİM TÜRKİYE, Fransa-Cannes’te yapılacak MIPIM fuarları için de geri sayımda. Gayrimenkul sektörünün Rusya’daki buluşma noktası Proestate ve sektörün Körfez ülkelerinde Dubai’deki en önemli ismi Cityscape de sektör firmalarını ağırlayacak.

İspanya ve ABD’de mobil iletişim

Mobil iletişim sektörü İTO ile İspanya’nın Barselona kentine ve ABD’nin Los Angeles kentine gidecek. MWC Mobile World Congress fuarları sektörün en önemli buluşma noktaları.

Genel ticaret için Çin’e çıkarma

Türk firmaları İTO ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guanco eyaletinde farklı zamanlarda ve sektörlerde düzenlenen Canton fuarlarına 4 ayrı fazda katılmaya devam edecek.

İlaç ve gıdada da varız

İTO, Türk ilaç sanayi ve farmakoloji sektörü için ilk fuar organizasyonunu CPhl China ile gerçekleştirecek. Ayrıca gıda, yiyecek, içecek ve ekipmanları sektörü de görücüye çıkacak. Almanya’nın Köln kentinde Anuga, Hindista’ın başkenti Yeni Delhi’de Food India Inspired by Sial, Çin’in Şanhay kentinde Sial China, Kanada’nın Toronto kentinde Sial Canada, sektörün dünya profesyonelleri ile tekrar buluştuğu odak noktaları olacak.

Otomotivciler BAE’de buluşacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’de İTO’nun organizasyonunda iki sektör dünya profesyonelleri ile buluşacwak. Otomotiv yan sanayi ve yedek parça sektörü Automechanica fuarında; ev ve yaşam ürünleri, konaklama endüstrisi de Turkish Hospitality Show ile İTO çatısı altında körfez ülkelerinin karar alıcı VIP heyetleri ile buluşacak ve yeni işbirliklerine imza atılacak.