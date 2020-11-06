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Spor Partizan'da Kovid-19 vakaları artıyor
Spor

Partizan'da Kovid-19 vakaları artıyor

Lazar Markovic ve Lazar Pavlovic'in test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla takımda Kovid-19 bulaşan futbolcu sayısı 4'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:06:34 -
Partizan'da Kovid-19 vakaları artıyor

SARAYBOSNA (AA) - Sırbistan takımlarından Partizan'da forma giyen Lazar Markovic ile Lazar Pavlovic yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Siyah-beyazlı kulüp, yapılan son PCR testlerinin ardından bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Markovic ile Pavlovic'in sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Takımın sağlık heyetinin gerekli tedbirleri almaya devam edeceği bildirilirken, bu iki futbolcu ile birlikte takımda Kovid-19 tespit edilen futbolcu sayısı da 4'e yükseldi.

Partizan'da daha önce de Vladimir Stojkovic ile Milan Smiljanic'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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