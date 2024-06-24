Partinin oylarını eriten Karamolaoğlu gidiyor! İşte Saadet'te adaylığını açıklayan ilk isim

Temel Karamollaoğlu liderliğinde CHP-DEM ittifakının içinde yer alarak Milli Görüş çizgisinden ayrılan Saadet Partisi, yeni genel başkanını seçecek.

30 Haziran pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek Saadet Partisi Olağanüstü Genel Kongresi için adaylığını açıklayan ilk isim Birol Aydın oldu.

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, kararını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Aydın, "Partinin Saadet Partisi olduğunun bilindiği ve her zamankinden daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyacın duyulduğu bir zamanda 3'üncü olağanüstü kongremizi gerçekleştireceğiz." dedi.



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Birol Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Saadet Partimize sahip çıkmak, genel başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadroları olarak 2016'dan bugüne kadar Türkiye'mizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor, bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."