  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Parti merakı sonları oldu: İçkiyle beraber dezenfektan içtiler! Çok sayıda ölü
Dünya

Parti merakı sonları oldu: İçkiyle beraber dezenfektan içtiler! Çok sayıda ölü

Rusya’da parti veren bir grup, içkileri bitince el dezenfektanı içti; 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:20:00 -
Parti merakı sonları oldu: İçkiyle beraber dezenfektan içtiler! Çok sayıda ölü

Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde parti veren bir grup kişi, içkileri bitince el dezenfektanı içti. Dezenfektan içen 9 kişilik gruptan 7 kişi hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin de yoğun bakımda komada olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 41 yaşında bir kadın ve yaşları 27 ila 69 arasında değişen 5 erkek olduğu ifade edildi. Diğer yandan son kurbanın da bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölge savcısı olayla ilgili, “Zehirlenme, dezenfektan içilmesi sonucu meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Partidekilerin pandemi sırasında el temizleyici olarak satılan yüzde 69 metanol içeren dezenfektanı içtiği ifade edilirken, yetkililer yerel halkı antiseptik içmemeleri konusunda uyardı.

Temsilciyi dinlemediler: Laikçilerden 'ölüm' partisi!
Temsilciyi dinlemediler: Laikçilerden 'ölüm' partisi!

Gündem

Temsilciyi dinlemediler: Laikçilerden 'ölüm' partisi!

Laikçilerin korona partisine baskın!
Laikçilerin korona partisine baskın!

Gündem

Laikçilerin korona partisine baskın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı
Teknoloji

İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, "Milli Turbojet Motoru'nun son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en ge..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay