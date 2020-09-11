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Siyaset "Parti kurayım mı?" diye soran Muharrem İnce'ye vatandaştan dikkat çeken cevap
Siyaset

"Parti kurayım mı?" diye soran Muharrem İnce'ye vatandaştan dikkat çeken cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında halktan iyice kopan CHP'de, seçmen yeni bir sol parti istiyor. Yeni siyasi hareketini tanıtmak için çeşitli şehirleri gezen Muharrem İnce'nin, "Parti kurayım mı?" şeklindeki sorusuna vatandaşın verdiği cevap dikkat çekti. Aynı zamanda İnce'nin, "Halktan birisiyiz" edebiyatı yapmak için yine "simit yeme" pozunu kullandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:50:00 -
"Parti kurayım mı?" diye soran Muharrem İnce'ye vatandaştan dikkat çeken cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 senesinden bu yana birçok kez, “İktidar olamıyorsak suçlusu biziz. Halktan kopuğuz” diyerek özeleştiri yaptı. Her yıl halktan biraz daha uzaklaşan CHP, seçmeni yeni bir sol parti arayışına itti. Bu doğrultuda, CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi’ndeki adayı Muharrem İnce, “Memleket Hareketi” ismini verdiği yeni siyasi hareketini kurdu ve şehir şehir gezerek tanıtmaya başladı.

Muharrem İnce’nin “Memleket Hareketi” isimli oluşumuna, solcu seçmenin rağbet göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. CHP’nin pasif siyasetinden bıkan solcu seçmenin, Kılıçdaroğlu’na bir alternatif aradığı görünüyor.

Dün Şırnak’ı ziyaret den Muharrem İnce, vatandaşlara, “Parti kurayım mı?” diye sordu. Bir vatandaş Muharrem İnce’ye, “Kur, kur. Vallahi istiyoruz, kurun” cevabını verdi.

Simit pozu

24 Haziran seçim sürecinde, “Halktan biriyim” edebiyatı yapmak için simit yiyerek poz veren Muharrem İnce, “Memleket Hareketi”nin tanıtımı için de aynı yola başvurdu.

24 Haziran'daki pozu:

Otobüs ile seyahat eden İnce, ekibiyle birlikte simit yerken çekilen görüntülerini paylaştı.

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