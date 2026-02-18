Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret

Vatikan'ın resmi yayın organlarından "Vatican News"teki habere göre, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 97. yılı vesilesiyle üst düzey heyetlerin, İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda bir araya geldiği etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Parolin, "Vatikan, diğer devletlerin yapısından farklı olan kendine özgü yapısı dolayısıyla Barış Kurulu'na katılmayacaktır." dedi.

Barış Kurulu'nun yapısında "açıklama gerektiren bazı kritik noktaların" olduğunu belirten Parolin, "Önemli olan bir yanıt verme girişiminin yapılıyor olmasıdır. Ancak bizim için çözülmesi gereken bazı kritik konular var. Bir endişemiz, uluslararası düzeyde bu kriz durumlarını her şeyden önce Birleşmiş Milletler’in (BM) yönetmesi gerektiğidir. Bu, üzerinde ısrar ettiğimiz noktalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Parolin, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya da değinerek, her iki tarafta da barış konusunda bir ilerleme kaydedilmediğini ancak kendilerine göre çok fazla umudun ve beklentinin olmadığını vurguladı.

Kardinal Parolin, 21 Ocak'ta Roma'da katıldığı bir etkinlik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’den Gazze Barış Kurulu için davet aldıklarını ve konuyu derinlemesine incelediklerini belirtmişti.

Bunun yanıt vermek için biraz zaman gerektiren bir mesele olduğunu söyleyen Parolin, söz konusu Kurul'un mali boyutuna ilişkin "Bunu yapacak durumda bile değiliz ancak açıkçası diğer ülkelerden farklı bir durumdayız, bu nedenle farklı bir değerlendirme olacak. Ancak talebin mali olarak katılmak yönünde olmayacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

İTALYA, BARIŞ KURULU'NA "GÖZLEMCİ" OLARAK KATILACAK

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacağını duyurdu.

Tajani, "İtalya'nın Akdeniz'deki barış görüşmelerine katılmaması sadece siyasi olarak anlaşılmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda anlaşmazlıkların çözümü için savaşın reddedilmesini öngören Anayasamızın 11. maddesinin ruhuna ve özüne aykırı olur." dedi.

Öte yandan Bakan Tajani, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Yaka'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını kınadıklarını ifade etti.

İtalya Başbakanı, 15 Şubat'ta Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan röportajında, Barış Kurulu'nun Orta Doğu'daki savaşa ilişkin iyi bir çözüm olduğunu vurgulayarak, "Gözlemci ülke olarak davet edildik. Bilindiği üzere İtalya, Anayasası'ndaki uyumsuzluk sebebiyle bu kuruluşa katılamaz ama genel olarak destekliyoruz. Bizim için Orta Doğu öncelikli bir bölge. İtalya’nın bu bölgede yaptığı ve yapmakta olduğu tüm çalışmalar bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na "kurucu üye" olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.