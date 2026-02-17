MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin önde gelen yapımcılarından ve Mossad'ın İran’daki faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü "Tahran" dizisiyle uluslararası başarı yakalayan 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğünü duyurdu. Eden'in ünlü dizinin 4'üncü sezonun çekimleri için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir otelde ölü bulunduğu belirtildi.

Kamuoyuna düşen ilk bilgilere göre Eden’in öldürüldüğü belirtilirken daha sonra adı açıklanmayan Yunan polisinin, ilk işaretlerin intihar olduğunu açıklaması kafaları karıştırdı.

Eden'in Donna and Shula Productions yapım şirketinydı yapılan açıklamada da ünlü yapımcının öldürüldüğüne dair söylentilerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Ölümünün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin yanlış ve asılsız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" denildi.