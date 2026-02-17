  • İSTANBUL
Gündem MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran'daki faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü ‘Tahran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'daki bir otelde ölü bulundu. İlk yapılan açıklamada yapımcının Atina’da suikasta kurban gitmiş olabileceği belirtilirken daha sonra adı açıklanmayan Yunan polisinin ilk işaretlerin intihar olabileceğini söylemesi kafaları karıştırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin önde gelen yapımcılarından ve Mossad'ın İran’daki faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü "Tahran" dizisiyle uluslararası başarı yakalayan 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğünü duyurdu. Eden'in ünlü dizinin 4'üncü sezonun çekimleri için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir otelde ölü bulunduğu belirtildi.

Kamuoyuna düşen ilk bilgilere göre Eden’in öldürüldüğü belirtilirken daha sonra adı açıklanmayan Yunan polisinin, ilk işaretlerin intihar olduğunu açıklaması kafaları karıştırdı.

Eden'in Donna and Shula Productions yapım şirketinydı yapılan açıklamada da ünlü yapımcının öldürüldüğüne dair söylentilerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Ölümünün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin yanlış ve asılsız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" denildi.

