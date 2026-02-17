Sahur ve iftar öncesi ekran başına! Ramazan-ı Şerif’in heyecanı Akit TV’de

“Sabahın nuru ile gecenin karanlığı arasındaki ince bir çizgidir sahur ve gafletten uyanır o an gözler. Ramazan’ın şükrü Sahurda var olmaktır.” sözleriyle başlayan Sahur Bereketi programı, Ramazan ayı boyunca her gece 03:00’da Akit TV’de yayınlanacak.

Ahmet Bulut’un hazırlayıp sunduğu programda değerli konukların sohbetleri, sahur sofralarının sıcaklığını ve Ramazan’ın derin anlamını ekranlara taşıyacak.

İftar heyecanı Ramazan Bereketi’nde

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e, “kardeşliğe çağrı” ile başlayan Ramazan Bereketi programı ise “Bu ramazan kardeşliğe çağrı olsun. Kalplerimize sekinet, evlerimize huzur ve sofralarımıza bereket dolsun” mesajıyla izleyiciyle buluşuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı katkılarıyla hazırlanan program, Ahmet Bulut’un sunumuyla Ramazan ayı boyunca her gün 17:00’da Akit TV’de ekranlarda olacak.

İftar öncesi yayınlanacak program, yardımlaşma, dayanışma ve manevi huzuru vurgulayan içerikleriyle sofraları bereketlendirecek.

Akit TV, Ramazan boyunca bu iki anlamlı programla izleyicilerini manevi iklimde buluşturmaya devam edecek.