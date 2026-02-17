  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güya trafik sorununu çözeceklerdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! Karanlık barolar yine harekete geçti AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki CHP zeytinlik katliamı yapıyor! Nerede sizin kazınız, ördeğiniz Yetim hakkını yiyenler hesap vermekten kurtulamayacak! 'Sıçan'ı kaçanı millet görecek Erdoğan’dan Afrika diplomasisi! Etiyopya'ya gitti CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin” Umut hakkı kesin hak değil hukuki bir imkandır
Medya Sahur ve iftar öncesi ekran başına! Ramazan-ı Şerif’in heyecanı Akit TV’de
Medya

Sahur ve iftar öncesi ekran başına! Ramazan-ı Şerif’in heyecanı Akit TV’de

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV, bu Ramazan ayında izleyicilerini maneviyat dolu iki özel programla buluşturuyor. Sahur ve iftar vakitlerini bereketle taçlandıran yayınlar Ahmet Bulut’un sunumuyla ekranlara geliyor.

“Sabahın nuru ile gecenin karanlığı arasındaki ince bir çizgidir sahur ve gafletten uyanır o an gözler. Ramazan’ın şükrü Sahurda var olmaktır.” sözleriyle başlayan Sahur Bereketi programı, Ramazan ayı boyunca her gece 03:00’da Akit TV’de yayınlanacak.

Ahmet Bulut’un hazırlayıp sunduğu programda değerli konukların sohbetleri, sahur sofralarının sıcaklığını ve Ramazan’ın derin anlamını ekranlara taşıyacak.

İftar heyecanı Ramazan Bereketi’nde

 

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e, “kardeşliğe çağrı” ile başlayan Ramazan Bereketi programı ise “Bu ramazan kardeşliğe çağrı olsun. Kalplerimize sekinet, evlerimize huzur ve sofralarımıza bereket dolsun” mesajıyla izleyiciyle buluşuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı katkılarıyla hazırlanan program, Ahmet Bulut’un sunumuyla Ramazan ayı boyunca her gün 17:00’da Akit TV’de ekranlarda olacak.

İftar öncesi yayınlanacak program, yardımlaşma, dayanışma ve manevi huzuru vurgulayan içerikleriyle sofraları bereketlendirecek.

Akit TV, Ramazan boyunca bu iki anlamlı programla izleyicilerini manevi iklimde buluşturmaya devam edecek.

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu
MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

Gündem

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

İDDEF, 2026 Ramazan’da Umudu Dünyaya Taşıyor
İDDEF, 2026 Ramazan’da Umudu Dünyaya Taşıyor

Oruç

İDDEF, 2026 Ramazan’da Umudu Dünyaya Taşıyor

Bağcılar’da Ramazan coşkulu başlayacak
Bağcılar’da Ramazan coşkulu başlayacak

Yerel

Bağcılar’da Ramazan coşkulu başlayacak

Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"
Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"

Sağlık

Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23