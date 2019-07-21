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Parmak izleri kaç yıl saklanıyor? Emniyetten flaş açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dâire Başkanlığı, pasaport, ehliyet, silah ruhsatı işlemleri ve suça karışan kişilerden alınan parmak izlerinin kişinin ölümünden 10 yıl sonra silindiğini açıkladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:59
Parmak izleri kaç yıl saklanıyor? Emniyetten flaş açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dâire Başkanlığı, çeşitli işlemler için ve suça karışma hâlinde kişilerden alınan parmak izlerinin ne şekilde ve ne kadar süre ile saklandığına dâir açıklamalarda bulundu.

Kriminal Daire Başkanlığı, parmak izlerinin ilgili birimler tarafından dijital ve manuel saklandığını açıkladı. Başkanlık, vatandaşların parmak izlerinin yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmadığını da bildirdi.

80 yıl süreyle saklanıyor

Arşivlenen izlerin saklama sürelerinin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, izlerin alındığı tarihten itibaren 80 yıl süreyle saklandığı, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imhâ edildiği kaydedildi.

Daha önce parmak izi verdiğini beyân eden kişilerin T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulaması yapılarak parmak izlerinin mevcut olması hâlinde tekrar alınmadığı vurgulandı

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:59
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