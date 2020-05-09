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Aktüel

Parmağı kopan adamın imdadına hava ambulansı yetişti

Kayseri’nin Sarız ilçesinde parmağı kopan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:59:19 -
Parmağı kopan adamın imdadına hava ambulansı yetişti

Kayseri’nin Sarız ilçesinde parmağı kopan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirildi.


Sarız ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Musa Döner’in, geçirdiği kaza sonucu parmağı koptu. Sarız Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan alınan Döner, parmağı dikilmek üzere hava ambulansı ile Kayseri’ye getirildi. Hava Ambulansı İniş Pisti’nden ambulansla alınan Döner, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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