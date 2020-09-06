  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron Bergama'yı ziyaret etti
Aktüel

Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron Bergama'yı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:40:03 -
Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron Bergama'yı ziyaret etti

İZMİR (AA) - Parlamentolararası Birlik Başkanı (PAB) Gabriela Cuevas Barron ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İzmir'in Bergama ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından karşılanan PAB Başkanı Barron ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceledi.

Başkan Koştu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçeyi ziyaret edenlerin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Barron'u da tarihi ilçede misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Koştu, göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçeyi turizmin cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bergama'ya yeni yapılacak müze projesiyle ilgili de Bakan Yardımcısı Alpaslan'a bilgi veren Koştu, ayrıca restorasyon çalışmalarından bahsetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kud..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı