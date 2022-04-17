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Yerel Parkta oynayan çocuğa maganda kurşunu!
Yerel

Parkta oynayan çocuğa maganda kurşunu!

Karaman'da parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 23:48:00 - 2022-04-17 23:49:32
Parkta oynayan çocuğa maganda kurşunu!

Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan 8 yaşındaki A.M.Y'ye isabet etti.

A.M.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

4 şüpheli yakalandı

Polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili Sümer Mahallesi Göztepe yolunda durdurdu. Üç pompalı tüfek ele geçirilen otomobildeki Remzi E, Volkan Ç, Talha B. ve Mustafa D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı A.M.Y'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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