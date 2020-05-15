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Yerel

Parklar bakımdan geçiriliyor

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından havaların ısınmasıyla birlikte parklar başta olmak üzere refüjlerin bakımı hızlı bir şekilde sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:32:33 -
Parklar bakımdan geçiriliyor

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından havaların ısınmasıyla birlikte parklar başta olmak üzere refüjlerin bakımı hızlı bir şekilde sürüyor.


Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde bulunan parklar ile refüjlerin temizliğine, çim biçme, çapalama, budam sulama işlemleri yapılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte parklar başta olmak üzere ekilen ağaçların sulanması, bakımları düzenli olarak yapılıyor. Yetkililer, vatandaşların, parklardaki ağaçlara zarar vermemelerini, ekilen çiçeklerin kopartılmasını istediler.

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