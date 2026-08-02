Park manevrası kafede son buldu: Bir müşteri yaralandı

Karabük’ün 100. Yıl Mahallesi’nde yapılan park manevrası kazayla sonuçlandı. E.O. yönetimindeki 78 ACK 402 plakalı otomobil, 1025 No’lu Sokak’taki bir kafenin önünde kontrolden çıktı.

İddiaya göre fren yerine gaz pedalına basılması üzerine hızlanan araç, kafeye girerek içeride bulunan Emre Erkartal’a çarptı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1025 No’lu Sokak’ta bulunan bir kafe önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 78 ACK 402 plakalı otomobil, park manevrası yaptığı sırada iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak kafede oturan müşteri Emre Erkartal’a (34) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Emre Erkartal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.