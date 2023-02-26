  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Park halindeki motosikleti böyle çaldılar
Yerel

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

İstanbul'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 14:44:00 - 2023-02-26 14:51:49

İstanbul’da 19 Şubat günü bir kişi, park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, incelenen güvenlik kamera kayıtlarında kimliği tespit edilen Tolga T. isimli şahsın tanınmamak için kask taktığı, park halindeki motosikleti iterek götürdüğü görüldü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Tolga T. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23