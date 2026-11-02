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Yerel Boş yolda gitti, park halindeki kamyoneti buldu! Sürücünün sözleri şaşkına çevirdi
Yerel

Boş yolda gitti, park halindeki kamyoneti buldu! Sürücünün sözleri şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
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Boş yolda gitti, park halindeki kamyoneti buldu! Sürücünün sözleri şaşkına çevirdi

Kayseri’nin Talas ilçesinde boş yolda ilerleyen otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün, “Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama sonrasını hatırlamıyorum” sözleri dikkat çekti.

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, boş yolda ilerleyen bir otomobilin park halindeki kamyonete çarpması dikkat çekti. Kazanın ardından sürücünün anlattıkları ise olayın nedenini ortaya koydu.

BOŞ YOLDA PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI

Kaza, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi.

O.E. yönetimindeki 01 AZB 799 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi.

ALKOL TESTİNİN SONUCU BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü O.E.’nin alkollü olmadığı belirlendi.

Kazanın ardından yaşananları anlatan sürücü, uykudan yeni kalktığını ve kullandığı otomobili de kısa süre önce aldığını söyledi.

“SANIRIM GERİ UYKUYA DALDIM”

Köşeyi döndükten sonra yaşananları hatırlamadığını anlatan O.E., uykusuz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Köşeyi döndüm, teker biraz sağ çekiyordu, ben de sanırım geri uykuya daldım. Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum. Yataktan yeni kalkmıştım.”

Alkol kullanmadığını da söyleyen sürücü, otomobilin kendisine ait olduğunu ancak devir işlemlerinin henüz tamamlanmadığını aktardı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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