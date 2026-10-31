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Spor TFF'den eski yıldız futbolculara önemli görev
Spor

TFF'den eski yıldız futbolculara önemli görev

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TFF'den eski yıldız futbolculara önemli görev

TFF, Türk futbolunun eski yıldızlarına önemli görevler verdi. Projenin başına 'Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu' olarak Yıldıray Baştürk getirilirken, Mehmet Ekici, İbrahim Dağaşan ve Oğuzhan Özyakup da farklı ülkelerde genç yetenekleri takip edecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemini başlatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımların geleceğini şekillendirecek kritik bir proje için düğmeye bastı. TFF'nin, Avrupa'da forma giyen Türk kökenli genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek ve milli takım havuzuna kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir oyuncu izleme (scouting) ağı kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

YILDIRAY BAŞTÜRK'E KRİTİK GÖREV

Planlanan yeni yapılanmanın başına eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ün getirilmesi gündemde. Baştürk’ün "Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu" olarak görev alması ve Avrupa genelinde oluşturulacak gözlemci ekibinin koordinasyonunu üstlenmesi bekleniyor.

 

ESKİ MİLLİ YILDIZLAR LİSTEDE

Projede Yıldıray Baştürk’ün yanı sıra Türk futbolunun yakından tanıdığı üç eski milli futbolcunun daha yer alacağı iddia edildi. Sorumlu oldukları bölgelerde genç yetenekleri yakından takip edecek isimler ve görev alanları şu şekilde planlanıyor:

Mehmet Ekici : Almanya
İbrahim Dağaşan : Fransa
Oğuzhan Özyakup : Belçika ve Hollanda

 

HEDEF: ERKEN KEŞİF VE GENİŞ OYUNCU HAVUZU

Kurulacak bu yeni sistemle birlikte Avrupa'da yetişen Türk futbolcuların gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi ve farklı yaş kategorilerindeki milli takımlar için sürdürülebilir bir oyuncu havuzu oluşturulması hedefleniyor.

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