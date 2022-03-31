  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paris’te Türk mahallesinde korkutan yangın
Dünya

Paris’te Türk mahallesinde korkutan yangın

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türk mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 23:58:00 - 2022-04-01 00:03:17

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türk mahallesinde yer alan bir apartmanda çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve Türk mahallesi olarak bilenen 10’uncu bölgedeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangının, yerel saatle 16.00 sularında apartmanın 5’inci katında bulunan dairede çıktığı ve 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Yangın kontrol altına alındı

50 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtilen yangının, apartmanda bulunan diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü açıklandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay