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Dünya Paris'te silahlı saldırı: Üç ölü, dört yaralı
Dünya

Paris'te silahlı saldırı: Üç ölü, dört yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız medyasında yer alan haberlere göre açılan ateş sonucu üç kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 17:23:00 -
Paris'te silahlı saldırı: Üç ölü, dört yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

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