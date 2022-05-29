Paris'te 'Şampiyonlar Ligi' rezaleti! Fatih Terim'den gündem olan yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupaya uzandı. Dev finale maçtan önce yaşananlar damga vurdu.

Paris sınıfta kaldı! 3 kez ertelendi

Fransa'nın Stade de France Stadyumu'ndaki Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği final mücadelesi futbolseverlerin yoğunluktan stada ulaşamaması nedeniyle üç kez ertelendi. Paris'te bazı taraftarlar, demir korkuluklardan tırmanarak finalin oynandığı Stade de France'a girdi. Stat çevresinde oluşan yoğunluğa Fransız polisler biber gazıyla müdahale etti.

TSİ 22.00'de başlaması gereken mücadele ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı açıklandı.

Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.

Tüm dünyada ekran başına kilitlenen milyarlarca taraftar bu duruma isyan etti.

UEFA'dan açıklama

UEFA'dan yapılan açıklamada, stadyum dışında yaşanan yoğunluk sebebiyle taraftarların içeriye giremediği ve stadyum çevresindeki yoğun trafik nedeniyle bazı taraftarların maça gelemediği belirtildi.

Fatih Terim'den eleştiri

Dev finalin yorumcusu Fatih Terim, Paris'te organizasyon eksikliğini eleştirirken Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Terim açıklamasında, ''Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım, görmedim. Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride. Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce." ifadelerini kullandı.