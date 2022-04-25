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Dünya Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Dünya

Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 08:15:00 -
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istedi.

Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirdi, arka koltuktaki kişi ise yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, henüz resmi açıklama yapılmadı.

 

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