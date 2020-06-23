Paris'te Orta Doğu'dan gelen kaçak antika eserleri satan 5 şüpheli yakalandı
PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Orta Doğu'dan gelen kaçak antika eserleri sattığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Fransız basınındaki haberlerde, Paris'te, şubatta açılan soruşturma kapsamında Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerden gelen kaçak antika eserleri ülkede sattığından şüphenilen 5 kişinin yakalandığı belirtildi.
Şüphelilerin, antika eserlerin kaçakçılığını yapan bir şebekenin üyesi olduğu, söz konusu eserlerin bedelinin milyonlarca avro olduğu kaydedildi.