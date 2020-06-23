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Aktüel

Paris'te Orta Doğu'dan gelen kaçak antika eserleri satan 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:16:43 -
Paris'te Orta Doğu'dan gelen kaçak antika eserleri satan 5 şüpheli yakalandı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Orta Doğu'dan gelen kaçak antika eserleri sattığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fransız basınındaki haberlerde, Paris'te, şubatta açılan soruşturma kapsamında Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerden gelen kaçak antika eserleri ülkede sattığından şüphenilen 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin, antika eserlerin kaçakçılığını yapan bir şebekenin üyesi olduğu, söz konusu eserlerin bedelinin milyonlarca avro olduğu kaydedildi.

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