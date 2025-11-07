  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok
Gündem

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bebek katili İsrail'in Filarmoni Orkestrası konseri, iptal edilmesi yönündeki çağrılara rağmen gerçekleştirildi. Konser sırasında salonda gerginlik yükseldi ve arbede yaşandı. Olaylar üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Etkinlik, protestolar ve güvenlik tartışmalarıyla gündeme geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserinde arbede çıktı, 4 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre İsrail Filarmoni Orkestrası'nın Paris'teki konseri, iptal edilmesi çağrılarına rağmen dün düzenlendi.

 

Bazı seyircilerin meşale kullanarak konseri durdurmaya çalışması sonucu arbede yaşandı. Arbedeye karışan seyirciler konserden çıkarıldı.

Paris Filarmoni Kurumu, konserde yaşanan "ciddi olayları" kınadığını ve şikayetçi olduğunu açıkladı.

Paris Savcılığı, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Konserin iptal edilmesi için boykot çağrıları yapılmıştı.

Genel İş Sendikasından (CGT) yapılan açıklamada, bu konserin Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu bulunmasına rağmen İsrail tarafından normalleştirme girişimi olarak görüldüğü belirtilmişti.

 

Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! "ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!"
Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”

Gündem

Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı
Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Dünya

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!
Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!

Dünya

Namussuz İsrail Filistin'deki su kuyularına çimento döküyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23