Paris'te göstericiler sokağa çıktı! Dükkanlar yağmalandı
Fransa’nın başkenti Paris’te çok sayıda dükkan göstericiler tarafından yağmalandı. Ünlü Şanzelize Caddesine sevk edilen polis ekipleri yağmacılara müdahalede bulundu.
PSG'nin Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olması sonrası Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında büyük kaos yaşandı.
Dükkanlar yağmalandı
PSG taraftarları birçok aracı yakarken lüks dükkanların camlarını kırıp yağma yaptı. Paris'te polis ve göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.