  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paris'te göstericiler sokağa çıktı! Dükkanlar yağmalandı
Dünya

Paris'te göstericiler sokağa çıktı! Dükkanlar yağmalandı

Fransa’nın başkenti Paris’te çok sayıda dükkan göstericiler tarafından yağmalandı. Ünlü Şanzelize Caddesine sevk edilen polis ekipleri yağmacılara müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 04:37:00 -

PSG'nin Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olması sonrası Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında büyük kaos yaşandı.

Dükkanlar yağmalandı

PSG taraftarları birçok aracı yakarken lüks dükkanların camlarını kırıp yağma yaptı. Paris'te polis ve göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Netflix'in maskesi düştü!
Gündem

Netflix'in maskesi düştü! "Pedofiliyi destekliyor musunuz?" sorusuna şok cevap!

Netflix'e "Pedofiliyi destekliyor musunuz? Evet veya hayır demeniz yeterli." sorusunu soran müşteri aldığı cevapla şoka uğradı. Netflix verd..
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı