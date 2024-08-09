Paris’te alem yapan Ekrem İmamoğlu'na CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı: Gelmişini geçmişini...
Paris’te İstanbulluların parasıyla alem yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sponsor' yalanına CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı.
Paris Olimpiyatları'nı izleme bahanesiyle gittiği Fransa'da alem yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ünlü moda müzesi Palais Galliera'da 249 bin Euro'ya ev kiralanmasına tepkiler dinmiyor.
İBB’nin imkanlarıyla İstanbul’un tanıtımı yalanıyla kiralanan evde İmamoğlu ve ekibi Paris’te gezdi tozu alem yaptı.
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, gelen tepkiler üzerine etkinliklerin masraflarının “şartsız bağış” ile karşılandığını öne sürerek milletin aklıyla alay etti.
İmamoğlu ve ekibinin açıkladığı rakamlara CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı.
Kendi YouTube kanalında yaptığı yayında, “Kamuoyunu yanıltanın ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim” ifadelerini kullanan Aysever, “Kim bu sponsorlar, açıkla. Kim bunlar kardeşim?” dedi.
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