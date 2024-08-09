  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı’ndan Instagram ve Roblox çıkışı: Önlemler alıyoruz!

Ankara’da facia yaşanmıştı! Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden hain talimat!

İstanbul'u büyük depremden koruyan sır ortaya çıktı! Bilim adamları bile şaştı kaldı

Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

"Türkiye, İran, Mısır veya Suudi Arabistan gibi değil" diyerek İsrail'i uyardılar: Büyük zorluk çıkarabilirler

Hakan Fidan, o hazımsızları resmen çıldırttı! Siyonistlerden bile erken davranıp bu skandala imza attılar

Yunanistan'dan skandal karar! Alenen Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiler

Kontrol edin: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Türk askerine müthiş özellik! Geleceğin orduları bu şekilde olacak...
Gündem Paris’te alem yapan Ekrem İmamoğlu'na CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı: Gelmişini geçmişini...
Gündem

Paris’te alem yapan Ekrem İmamoğlu'na CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı: Gelmişini geçmişini...

Yeniakit Publisher
2024-08-09 17:18:00 - 2024-08-09 17:18:45

Paris’te İstanbulluların parasıyla alem yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sponsor' yalanına CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı.

Paris Olimpiyatları'nı izleme bahanesiyle gittiği Fransa'da alem yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ünlü moda müzesi Palais Galliera'da 249 bin Euro'ya ev kiralanmasına tepkiler dinmiyor.

İBB’nin imkanlarıyla İstanbul’un tanıtımı yalanıyla kiralanan evde İmamoğlu ve ekibi Paris’te gezdi tozu alem yaptı.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, gelen tepkiler üzerine etkinliklerin masraflarının “şartsız bağış” ile karşılandığını öne sürerek milletin aklıyla alay etti.

İmamoğlu ve ekibinin açıkladığı rakamlara CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı.

Kendi YouTube kanalında yaptığı yayında, “Kamuoyunu yanıltanın ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim” ifadelerini kullanan Aysever, “Kim bu sponsorlar, açıkla. Kim bunlar kardeşim?” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?
Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?

Gündem

Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?

Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza
Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza

Gündem

Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza

Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay
Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay

Gündem

Ekrem Paris'te alemde, vatandaş İstanbul'da tabanvay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23