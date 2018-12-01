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Paris sokakları yine karıştı!

Fransa'da yürürlüğe giren akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler" adlı eylemciler, Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:51
Paris sokakları yine karıştı!

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler”, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor.

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:51
  1. Fransa
  2. Paris
  3. Champ-Elysees Caddesi
  4. Sarı yelekliler
  5. Protesto gösterileri

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