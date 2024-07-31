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Dünya Paris Olimpiyatlarında ilginç görüntü! Boy farkı görenleri şaşırttı
Dünya

Paris Olimpiyatlarında ilginç görüntü! Boy farkı görenleri şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:46:00 - 2024-07-31 17:12:03
Paris Olimpiyatlarında ilginç görüntü! Boy farkı görenleri şaşırttı

Paris Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken, Fransa- Japonya arasında oynanan basketbol maçında fotoğraf karesine yansıyan bir an sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla sürüyor, oyunlarda 6. güne gelinmesinin ardından kıyasıya yarış devam ediyor.

Bu heyecanlı atmosferde, ilginç bir an da yaşandı. Fransa-Japonya basketbol maçında en uzun ve en kısa sporcular, aynı parkede yer aldı.

BOY FARKI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

NBA'in geleceği olarak gösterilen Victor Wembanyama ile Japonya'nın yükselen yıldızı Yuki Kawamura arasındaki karşılaşma, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

2.24 metre boyunda olan Wembanya ve 1.72 metre uzunluğa sahip olan Kawamura ikilisinin boy farkı nedeniyle ortaya çıkan ilginç görüntüler, basketbol severlere unutulmaz anlar yaşattı.
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Karşılaşmada, Kawamura 7 ribaund 6 asist 29 sayı üretirken Wembanya ise 11 ribaund 6 asist 18 sayı ile oynadı.

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