Paris Olimpiyatlarında ilginç görüntü! Boy farkı görenleri şaşırttı

Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla sürüyor, oyunlarda 6. güne gelinmesinin ardından kıyasıya yarış devam ediyor.

Bu heyecanlı atmosferde, ilginç bir an da yaşandı. Fransa-Japonya basketbol maçında en uzun ve en kısa sporcular, aynı parkede yer aldı.

BOY FARKI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

NBA'in geleceği olarak gösterilen Victor Wembanyama ile Japonya'nın yükselen yıldızı Yuki Kawamura arasındaki karşılaşma, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

2.24 metre boyunda olan Wembanya ve 1.72 metre uzunluğa sahip olan Kawamura ikilisinin boy farkı nedeniyle ortaya çıkan ilginç görüntüler, basketbol severlere unutulmaz anlar yaşattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karşılaşmada, Kawamura 7 ribaund 6 asist 29 sayı üretirken Wembanya ise 11 ribaund 6 asist 18 sayı ile oynadı.