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Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol finali nefes kesti! Fransa'ya 5 gol şoku
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol finali nefes kesti! Fransa'ya 5 gol şoku

Yeniakit Publisher
2024-08-09 22:10:00 -
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol finali nefes kesti! Fransa'ya 5 gol şoku

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol finalinde İspanya, uzatmalara giden maçta Fransa'yı 5-3'lük skorla yendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol final maçında Santi yöntemindeki İspanya U23 ile Thierry Henry'nin çalıştırdığı Fransa U23 takımları karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı İspanya uzatmalara giden maçta 5-3 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 18 ve 25. dakikada Fermin Lopez, 28. dakikada Alejandro Baena, 100 ve 120+1. dakikalarda ise Sergio Camello kaydetti. Fransa'nınn golleri 11. dakikada Enzo Millot, 79. dakikada Maghnes Akliouche ve 90+3. dakikada penaltıdan Meteta'dan geldi.

İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te finale çıkmış, finalde rakibi İngiltere'yi mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

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