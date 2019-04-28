0553 313 94 23

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Parfüm sıkmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, parfüm sıkmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

28 Nisan 2019 Pazar 11:18
Parfüm sıkmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Parfüm sıkmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, parfüm sıkmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Parfüm sıkmak orucu bozar mı?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgar yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Küfür etmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Misvak kullanmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Bayılmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Göz damlası orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Banyo yapmak orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa oruç bozulur mu? | Oruçlu iken banyo yapmak

Nikotin bandı orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Krem sürmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:18
  1. Parfüm sıkmak orucu bozar mı?
  2. Parfüm sıkmak oruç
  3. Parfüm sıkmak
  4. Ramazan ayında Parfüm sıkmak
  5. Oruçlu iken Parfüm sıkmak
  6. orucu bozan durumlar
  7. orucu bozan durumlar madde halinde kısaca
  8. Orucu bozan durumlar nelerdir?
  9. Diyanet orucu bozan durumlar listesi
  10. orucu bozan durumlar nelerdir
  11. Orucu bozan şeyler
  12. Orucu bozan şeyler nelerdir
  13. orucu bozan şeyler ile ilgili aramalar orucu bozan şeyler diyanet
  14. Orucu bozan şeyler nelerdir?
  15. Diyanet orucu bozan şeyler
  16. Diyanet orucu bozan şeyler listesi
  17. orucu bozan şeyler diyanet işleri başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATM fareleri suçüstü yakalandı! Kimlikleri şoke etti
    1. ATM fareleri suçüstü yakalandı!..
    2. GKV’liler bir dolap komedyasını..
    3. Atiker Konyaspor ile Galatasaray..
    4. Canpolat, bakanlar ile Haliliye için..
    5. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemi
    6. İnternette oyunun bir adım ötesi kumar
    7. Domotex’in sağlığı Anka’ya emanet
    8. Hokey’in sultanları Domotex’te
    9. FETÖ, ihanete böyle hazırlandı:..
    10. Parfüm sıkmak orucu bozar mı? | Orucu..
    11. Kolonya kullanmak orucu bozar mı? |..
    12. Beşinci kafile şehitlik ziyareti için..
    13. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme..
    14. “Engelleri El Ele Aşalım Projesi”..
    15. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
    16. Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı
    17. Kasımpaşa'nın rakibi Evkur Yeni..
    18. (Özel haber) Uzun yol şoförünün Amatör..
    19. 10. AGT Çocuk Şenliği düzenlendi
    20. Türkiye'den net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    21. Komünist Doçent’ten başörtüsüne hakaret
    22. Trabzonspor, son dakika golleriyle 10..
    23. Objektifler kanola sarısına boyandı
    24. Kazada yaşamını yitiren motosikletli..
    25. Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar..
    26. 2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut..
    27. Burdur 193 köy şirketi ile büyüyecek
    28. Belediyede başkan tarlada "işçi"
    29. Türk robotik takımı, insansız hava..
    30. "AB'deki en büyük özel markalı sakız..
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak