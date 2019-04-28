Parfüm sıkmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar
Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Parfüm sıkmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, parfüm sıkmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?28 Nisan 2019 Pazar 11:18
Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Parfüm sıkmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, parfüm sıkmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
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Parfüm sıkmak orucu bozar mı?
Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgar yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.
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