Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Niyetli kişiler orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. 'Parfüm sıkmak orucu bozar mı?' sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki, parfüm sıkmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Parfüm sıkmak orucu bozar mı?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgar yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Küfür etmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Misvak kullanmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Bayılmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Göz damlası orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Banyo yapmak orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa oruç bozulur mu? | Oruçlu iken banyo yapmak

Nikotin bandı orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Krem sürmek orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi