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Parası olup da borcunu ödemeyenler yandı! Bu uygulama ifşa ediyor

Asya'nın parlayan yıldızı olarak tanımlanan Çin'de hizmete giren yeni bir uygulama, maddi durumu iyi olduğu halde borcunu ödemeyen kişileri bir harita üzerinde göstererek ifşa ediyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:36
Parası olup da borcunu ödemeyenler yandı! Bu uygulama ifşa ediyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, dünyanın yeni süper gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Asya'nın parlayan yıldızı; ekonomisini, askeri gücünü ve teknolojisini her geçen gün biraz daha geliştirirken, bazı tuhaf uygulamaları yürürlüğe koymaktan da geri durmuyor.

Parası olup da borcunu ödemeyenler ifşa olacak

Resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'in Hebei eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir mobil uygulama, harita üzerinde maddi durumu iyi olduğu halde borçlarını ödemeyen kişileri ifşa edecek. Şaka gibi geliyor olsa da kesinlikle değil. Uygulama, 500 metre içindeki tüm borçluları harita üzerinde gösterecek.

Borçlu olup olmadığınız herkes tarafından bilinecek

Uygulamada gösterilmek için ne kadar borcunuz olması gerektiği, borcunuzu ne kadar süredir ödememeniz gerektiği ya da hangi bilgilerinizin gösterileceği tam olarak bilinmiyor fakat Çin'e herhangi bir şekilde borçluysanız ve Hebei eyaletini ziyaret etmek isterseniz, birilerinin sizin borçlu olduğunuzu bileceğinden şüpheniz olmasın.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:36
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