Paranoyak Yunan’ın uykularını kaçıran üs
Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkan paranoyak Yunanlılar, şimdi de Arnavutluk’ta bulunan Paşalimanı Türk Deniz Üssü’nü kafaya taktı. Yunanlılar, olası bir savaş halinde Türk donanmasının bu üssü kullanarak Yunanistan’ı kuşatacağını öne sürüp ağlamaya başladı.
YENİ AKİT/ANKARA
Türkiye’nin Adriyatik’teki deniz üssünün Yunanlılarda oluşturduğu travmayı, başkanlığını emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın yaptığı TÜRK DEGS / TURK MAGS gündeme getirdi.
Yunanlıların yeni kabusu Paşalimanı Türk Deniz Üssü!
TÜRK DEGS/TÜRK MAGS sitesinde yer verilen değerlendirmede, “1998 yılında Arnavutluk ile yapılan anlaşma neticesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine giren Arnavutluk Paşalimanı Türk Deniz Üssü, Yunanistan'daki yeni endişe kaynağı haline geldi. Yunan Pentapostagma, "Türk komandolar Arnavutluk'taki üssü kullanarak Yunanistan'ı kuşatacak" sanrısını haberleştirdi. Pentapostagma, Paşalimanı Türk Deniz Üssü'nde yer alan denizaltıların Yunanistan'ı kuşatacağını ve Türkiye'nin Adalar Denizi'nde tam hakimiyet sağlayacağına yönelik bir içerik yayınladı. Kendi sanrısına da tepki gösteren Yunan medyası Pentapostagma, olası bir savaşta ‘GKRY'deki Yunan denizaltıların Türkiye'ye saldırabileceği’ yönünde tehdit ifadelerine de yer verdi!” bilgileri paylaşıldı.