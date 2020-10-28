Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece iki teröristin etkisiz hale getirildiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hikâyesini anlatacağız" dediği operasyonun öyküsü ortaya çıktı. Suriye'nin Münbiç bölgesinden iki paramotorla havalanan 4 terörist iki farklı tarihte Amanoslar kırsalına indi. Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'Gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş Agit' kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de (31) aralarında olduğu 4 terörist eylem için 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten havalanıp Hassa kırsalına geldi.

Söz konusu PKK'lı Teröristler Yoldaş Selim Çelik, 'Dilşer' kod adlı Hüseyin Acar, 'Harun' kod adlı Doğan Demir ve 'Hizan Zinar' kod adlı İdris İnce; kuş uçuşu 122 km olan Münbiç-Hatay arasında gece karanlığında 3,5 saat paramotorla yolculuk yaptı. Münbiç'ten itibaren MİT tarafından adım adım takip edilen teröristlerin bulunduğu yer tespit edildi.

TSK'nın 19 Ekim'de Amanoslar kırsalına düzenlediği operasyonda 3 milyon lira ödülle 'Mavi' kategoride aranan teröristlerden Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi, diğer terörist Yoldaş Selim Çelik ise sağ yakalandı. İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik tutuklandı.

Uçuş eğitimini Fransa vermiş

Terörist Yoldaş Selim Çelik güvenlik kuvvetlerine verdiği ifadede paramotorlu sızma planıyla ilgili önemli ifşaatlarda bulundu. Çelik, "Üç bin metre yükseklikte gece karanlığında cep telefonuna yüklenen programla geldiğimiz için kimse tarafından fark edilmediğimizi sanıyorduk" dedi. Sabah gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre PKK'lı teröristlere paramotor eğitimini Fransızlar, Suriye'nin Haseke kentinde verdi. Ayrıca İtalyan yapımı paramotorların ABD'liler tarafından satın alınarak teröristlere verildiği öğrenildi.

Depo kapasitesi artırılmış

Bu arada paramotorun, 50 litrelik yakıt deposunun teröristlerin uzun yolculuğu için 70 litreye çıkarıldığı belirlendi. Teröristlerin, indikleri Hassa kırsalında telsiz frekanslarını ayarlayamadıkları için Suriye ile irtibat kuramadığı öğrenildi.

Amanos kırsalına gelen 4 teröristten Doğan Demir ve İdris İnce'nin de saklandığı yer tespit edildi. TSK'nın hava destekli operasyonuyla teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu.

Ancak bölgeden kaçan iki terörist, önceki akşam Payas ilçesine sızmaya çalışırken güvenlik güçlerince kıskaca alındı. Köşeye sıkışan teröristler, gasp ettikleri araçla Payas'ta güvenlik korucularının bekleme noktasına taciz ateşi açarak bölgeden kaçmak istedi. İçinde bulundukları aracın kaza yapması üzerine de başka bir aracı gasp edip İskenderun'a doğru kaçmaya çalıştılar. Ancak güvenlik güçleri, iki teröristi İskenderun ilçe merkezinde sıkıştırdı.

Fener Caddesi'nde yaşanan çatışmada teröristlerden Doğan Demir üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi ve ölü ele geçirildi. Patlamanın ardından koşarak bölgeden kaçmaya çalışan diğer terörist İdris İnce de vatandaşın ihbarı üzerine Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde öldürüldü. Teröristlerin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na geldikleri 'paramotor' yolculuğu da böylece son bulmuş oldu.