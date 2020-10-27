Paramotor nedir? Ne için kullanılır

Paraşüt ve motorun birleştirilmesi ile elde edilmiş pratik bir araç olan paramotor, Powered Paragliding (PPG) hafif olduğu için kolay bir araç türüdür ve hobi aracı olarak kullanılmaktadır. 13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma ilk elektrikli motorlu paraşütü üretip satmıştır.

PARAMOTOR’u kim icat etti

Hava aracı olan Paramotor, motorlu yamaç paraşütü olarak bilinir. "Paraşüt" ve "motor" kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Paramotor ilk kez 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından İngiltere’de Essex'te kullanılmıştır. 1986 yılında Fransız La Mouette firmasının geliştirdiği yeni bir paramotor modeli, ülkede yaygınlaştı. Ardından paramotor, hobi aracı olarak Avrupa'da hızla popüler hale geldi. 13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma, ilk elektrik motorlu paramotoru üretti.

Paramotor'un özellikleri

Paramotorun havalanabilmesi için 20 ila 40 metrelik düz bir alan yeterlidir.

Motoru dursa da yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır.

Kanatları hareket ettirmek için ön tarafta bulunan kol yardımıyla kanatların sağa veya sola çevrilmesi sağlanarak istenilen istikamete doğru seyir edilebilir.

Paramotorun motoru oldukça küçüktür ve hava akımını kullanıp itme gücü elde ederek paramotorun ilerlemesini sağlar.

Paramotor kullanmak için herhangi bir lisans gerekmiyor olsa da havacılık kuralları çerçevesinde veya izni ile uçulabilmektedir.

Paramotor kullanmak için sertifikalı eğitim kurumlarından eğitim rahatlıkla eğitim alabilirsiniz.

Paramotor eğitimleri, 10 günden 2 aya kadar sürebilmektedir.

Belirlenen bölgelerin dışında izin alınmadan yapılan uçuşlarda cezalar uygulanmaktadır.

Paramotor ile durgun hava koşullarında 20 knottan daha güçlü rüzgârlarda uçuş tavsiye edilmektedir.

Paramotorla düz ve ters olmak üzere iki tür kalkış yapabilir, az rüzgâr olan havada düz, rüzgârın yeterli olduğu havada da ters kalkış yapılır. İniş için ise rüzgâr karşıya alınarak yere 1 metre kala kanat frenleri çekilir ve yer ile temas sağlanmaya çalışılır.

Paramotorla güvenli iniş için en önemli olay kanatlardır. İniş yapmak kolay kalkış yapmak zordur.

Paramotorun motoru itme kuvveti üretir ve mesafe kat ettirir. Kanatlar ise yönlendirme yaptırır, hızlı düşüşü engeller.

İniş yaparken herhangi bir olumsuzluk durumunda motoru sayesinde tekrar havalanabilir.

Paramotorlarla en güvenli uçuş yüksekliği 100 ila 200 metredir.

Terör örgütü PKK tarafından kullanıldı

Hatay’da meydana gelen terör saldırısının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, teröristlerin Amanoslar'a paramotoru kullandığını açıkladı. Daha önce de Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda, Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirilmişti.