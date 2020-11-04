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Spor Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor
Spor

Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:16:09 -
Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor

ANKARA (AA) - Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde kampa giren paralimpik yüzücüler, çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün sponsorluğunda 9 Kasım'a kadar sürecek kampta milli sporcular Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu yer alıyor.

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