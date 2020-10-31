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Spor Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nda hedef ilk olimpiyat şampiyonluğu
Spor

Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nda hedef ilk olimpiyat şampiyonluğu

Teknik direktör İlhan Aşkın: "Para tekvando ilk kez önümüzdeki olimpiyatlarda yapılacak. İlk olimpiyatta madalyalar kazanarak tarihe geçmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:11:35 -
Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nda hedef ilk olimpiyat şampiyonluğu

ÇORUM (AA) - Paralimpik Tekvando Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk kez yer alacak paralimpik tekvando branşında altın madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Paralimpik Tekvando Milli Takımı, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları için Çorum'daki kampta son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İlhan Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nın dünya ve Avrupa şampiyonluklarının bulunduğunu belirterek, "Bu başarıların üzerine bir de olimpiyat şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Para tekvando ilk kez önümüzdeki olimpiyatlarda yapılacak. İlk olimpiyatta madalyalar kazanarak tarihe geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Aşkın, sporcuların performans ölçümlerinin ardından hava şartlarına göre olimpiyat hazırlık kampının Çorum ya da Antalya'da devam edeceğini kaydetti.

Paralimpik Tekvando Milli Takım Kaptanı Fatih Çelik de hazırlıkların üst seviyede devam ettiğini dile getirerek, "Biz tam kota almayı garantilemiş tek milli takım olarak olimpiyatlara gidiyoruz. İlk kez düzenlenecek olimpiyatta altın madalyalar alarak tarih yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat kotası alan milli sporculardan Meryem Betül Çavdar da altın madalyaya ulaşmak için çaba sarf ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve federasyonumuzun sağladığı kamp ortamında teknik direktörümüzün desteğiyle gayet verimli antrenmanlar yapıyoruz. 2021'de hepimizin hedefi altın madalyaya ulaşmak. Hepimiz adımızı tarihe yazdırmayı çok istiyoruz."

Olimpiyat kotası alan sporculardan Gamze Gürdal ise olimpiyat seviyesinde ilk kez yarışacak olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.


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